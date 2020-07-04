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Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой Конституции

Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой Конституции
Рабочая группа по конституции в новом статусе будет обсуждать содержание законопроектов, исполняющих положения новой конституции, сообщила РИА Новости сопредседатель группы Талия Хабриева.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам к конституции продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона. Хабриева, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что группа готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время.

"Поскольку у нас в составе есть депутаты, члены Совета Федерации, то в первую очередь, по мере готовности законопроектов, мы будем обращаться к их содержанию. Потому что очень важно обеспечить их аутентичность тому запросу, который отражен в конституционных нормах - то есть тому, какой был запрос от людей", - сказала Хабриева.


Она добавила, что в рабочей группе сохранится разделение на предметные подгруппы, поскольку это помогает лучше организовать работу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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