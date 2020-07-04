Разин отреагировал на получение Шатуновым права исполнять песни «Ласкового мая»

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Продюсер Андрей Разин отреагировал в своем Instagram-аккаунте на решение суда по иску бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова о правах на песни коллектива.

По словам Разина, Шатунов, а также все солисты группы «Ласковый май» без разрешения правообладателя не имеют права исполнять песни группы. «Все документы, обосновывающие позицию правообладателя, будут представлены в суд, и будет вынесено законное решение», — написал он.

Продюсер заявил, что суд не известил его о привлечении к процессу, а судья, которая вынесла решение, «не видела в глаза» ни его, ни правообладателя. Он пообещал обжаловать решение и выразил мнение, что вышестоящая инстанция «объективно отменит решение».

«Мы с правообладателем обязательно докажем суду, что никаких оснований для такого решения нет», — пообещал Разин. По его словам, тот факт, что Шатунов исполняет песни «Ласкового мая» является грубейшим нарушением законодательства.

Накануне, 3 июля, Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая». Договор, в соответствии с которым компания «Честная музыка» запретила ему выступать с композициями группы, признали незаконным. Согласно документу, компания являлась обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. При этом на фонограмме можно услышать голос самого Шатунова, который никому не передавал права на его использование.