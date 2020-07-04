Разведка США не смогла представить доказательства сговора Москвы с талибами

Анастасия Иванова

Разведка США доложила администрации Белого дома об отсутствии прямых доказательств приписываемого Москве сговора с представителями афганского радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Как передает The New York Times (NYT), в записке на 2,5 страницы утверждается, что нет прямых свидетельств финансирования Москвой талибов в целях убийства американских военных. Вместе с тем, американские разведчики допускают вероятность такого сговора.

В записке говорилось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный контртеррористический центр (НКТЦ) при аппарате директора Нацразведки США считают данные о сговоре «средней надежности».

При этом рвзведорганы не могут подтвердить факт финансирования афганских боевиков русскими, потому что нет доказательств личной встречи талибов и сотрудников главного управления Генштаба (ранее — ГРУ). Но поскольку доказательств обратного тоже нет, то делается вывод о том, что такой сговор все же мог иметь место.

Напомним, что 26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане.

Однако 29 июня американская разведка назвала подобную информацию недостоверной. Главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в тот же день заявил о проверке опубликованных сведений.

Несмотря на это спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала «прямо сейчас» ввести санкции против России.

Как сообщало ИА Newstes, МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы.