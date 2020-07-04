Режим обязательной самоизоляции в Югре продлён до 12 июля

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлён до 12 июля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 12 июля включительно», — цитирует РИА «Новости» сообщение.

По данным на 4 июля, в Югре зарегистрировали 10 029 случаев заражения коронавирусом, из них у 2,8 тысячи человек — в Сургуте. Скончались 65 пациентов.