Режим обязательной самоизоляции в Югре продлён до 12 июля
Сегодня, 19:06 Лидия Мартынова
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлён до 12 июля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 12 июля включительно», — цитирует РИА «Новости» сообщение.
По данным на 4 июля, в Югре зарегистрировали 10 029 случаев заражения коронавирусом, из них у 2,8 тысячи человек — в Сургуте. Скончались 65 пациентов.
По материалам: pnp.ru