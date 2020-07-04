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Рябков не исключил, что из Договора по открытому небу выйдут и другие страны

Рябков не исключил, что из Договора по открытому небу выйдут и другие страны

Не исключено, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) из соглашения могут выйти и другие страны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в Москве абсолютно уверены, что, несмотря на видеоконференцию по ДОН, которая пройдет 6 июля, Вашингтон не поменяет решение о выходе из договора.  

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и не будет соблюдать соглашение, пока Россия «не выполнит свои обязательства». В Белом доме обвинили Москву, в частности, в нарушении условий при отказе доступа к наблюдательным полётам вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии.

Россия не раз отвергала претензии со стороны Штатов в нарушении Договора. В МИД РФ заявляли, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

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По материалам: pnp.ru

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