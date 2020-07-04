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"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов

"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов
Партия "Родина" пойдет на предстоящие выборы в субъектах РФ как выражающая интересы российских регионов, заявил на отчетно-выборном съезде в Петербурге председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов, как политическая сила, выражающая и защищающая интересы жителей каждого субъекта, как партия каждого двора и каждого подъезда. И в этом есть понятная историческая логика. Федеральному центру пора прекратить относиться к регионам как к дойной корове или бедным сиротам", - заявил Журавлев.

Он подчеркнул, что "субъекты РФ - это не какая-то нагрузка на центр, это и есть Россия". "Для каждого из нас великая страна начинается с малой родины. Наша миссия - добиться для жителей российских регионов лучшей, по-настоящему достойной жизни", - заявил Журавлев.


Соответствующую доктрину партии, выражающую приоритеты развития регионов, приняли участники съезда.


Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в сентябре 2021 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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