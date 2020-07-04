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Роднина посчитала смерть Нурмагомедова уроком для "ковид-диссидентов"

Роднина посчитала смерть Нурмагомедова уроком для "ковид-диссидентов"

Депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя смерть Абдулманапа Нурмагомедова, заявила, что это трагическое событие должно стать уроком для людей, которые отказываются соблюдать карантин во время пандемии коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов", — отметила трехкратная олимпийская чемпионка.

Она назвала Нурмагомедова достойным человеком.

"Абдулманап прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих. Жаль, что он ушел так рано", — добавила Роднина.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался 3 июля в Москве, не выходя из комы. Он был госпитализирован в апреле с воспалением легких, позже переведен из дагестанской больницы в одну из столичных клиник. В мае заслуженный тренер перенес инсульт и впал в кому. В июне Хабиб сообщил, что отец переболел COVID-19, но инфекция дала осложнения на сердце. Накануне сообщалось, что причиной смерти стал повторный инсульт.

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По материалам: uposters.ru

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