Россия заподозрила США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Майшев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России заподозрило американскую сторону в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад США о соблюдении соглашений в области контроля на вооружениями, пишут РИА Новости.

В российском МИД сложилось впечатление, что в результате отказа от еще не действующего в США моратория может разрушиться Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как отметили в ведомстве, утверждения со стороны американских коллег, что Россия не соблюдает обязательств по Договору об ограничении подземных ядерных испытаний от 1974 года не соответствуют действительности и строятся на абсолютно ложных «посылах».