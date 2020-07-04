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Россия заподозрила США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания

Россия заподозрила США в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытанияФото: Анатолий Майшев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России заподозрило американскую сторону в подготовке к отказу от моратория на ядерные испытания. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад США о соблюдении соглашений в области контроля на вооружениями, пишут РИА Новости.

В российском МИД сложилось впечатление, что в результате отказа от еще не действующего в США моратория может разрушиться Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как отметили в ведомстве, утверждения со стороны американских коллег, что Россия не соблюдает обязательств по Договору об ограничении подземных ядерных испытаний от 1974 года не соответствуют действительности и строятся на абсолютно ложных «посылах».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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