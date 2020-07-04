Россияне в 2019 году стали чаще ломать руки и ноги

Влада Некрасова

Число переломов рук в России выросло в 2019 году по сравнению с 2018-м на 32 тысячи, переломов ног – на 21 тысячу, при этом руки ломают чаще, чем ноги, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Переломы костей верхней конечности: 2018 год – 1 516 837, 2019 год – 1 548 989. Переломы костей нижней конечности: 2018 год – 1 023 390, 2019 год - 1 044 515", - говорится в сборнике.

Количество переломов верхних конечностей из расчета на 100 тысяч населения составило в России в 2019 году 1055,3, в 2018 году – 1033,1, число переломов нижних конечностей – 711,6 в 2019 году, 697 – в 2018, уточняется в документе.