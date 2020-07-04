Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу

Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразуРоза СябитоваФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порекомендовала россиянкам встречаться одновременно с тремя мужчинами, пока один из них не предложит серьезные отношения. Необходимость крутить по три романа сразу она объяснила в Instagram.

По мнению Сябитовой, если женщина встречается только с одним мужчиной, она рискует потерять время и «не получить от него предложения руки и сердца». «Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — пояснила она.

«Эта теория подтверждает другое важное правило: мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней», — резюмировала свои рассуждения о вынужденной полигамности Сябитова.

Ранее сваха назвала главную, по ее мнению, ошибку женщины на свидании. Сябитова посоветовала дамам не демонстрировать потребительское отношение к мужчинам и намерение использовать потенциальных партнеров как вариант арендно-инвестиционного проекта.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эрдоган: иностранцы не должны вмешиваться в вопрос статуса Айя-Софии
Эрдоган: иностранцы не должны вмешиваться в вопрос статуса Айя-Софии
Опубликован текст обновленной Конституции России
Опубликован текст обновленной Конституции России
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
На Rotten Tomatoes появились отзывы на сериал "Дивный новый мир"
В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины
В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения в создании «грязного шоу»
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения в создании «грязного шоу»
Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу
Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу
Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное интервью и рассказали о своем романе
Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное
Россияне в 2019 году стали чаще ломать руки и ноги
Россияне в 2019 году стали чаще ломать руки и ноги
СМИ: в машине Ефремова нашли гашиш и следы постороннего человека
СМИ: в машине Ефремова нашли гашиш и следы постороннего человека
В России временно запретили выезд детей на отдых в лагеря других регионов
В России временно запретили выезд детей на отдых в лагеря других
В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям
В России США обвинили в несоблюдении договоров по вооружениям

Топ на сегодня

В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
В НАТО заявили о повышенной активности российских подлодок в Атлантике
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Предсказана новая вспышка коронавируса в Европе
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам Минобороны
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о взятках по объектам

Еще по теме

Сваха из «Давай поженимся!» назвала минус отношений с настоящими мужчинами
Сваха из «Давай поженимся» назвала молодых любовников подарком судьбы
Сябитова возмутилась словами Семенович о минимальном заработке для мужчины
Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина