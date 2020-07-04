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Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса

Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавирусаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. Такой срок назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «Комсомольской правдой».

«От года до трех лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», — сказал он.

Ученый объяснил, что, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, благодаря чему может передаваться дальше. Альтштейн уточнил, что коронавирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание, потому что тогда человек перестает общаться с другими людьми и не разносит инфекцию так активно.

По словам вирусолога, в 1930-1940 годы ученые изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что инфекционное заболевание протекает в тяжелой форме только первое время и потом становится все легче. «Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счет, не причиняя при этом сильный вред», — добавил собеседник издания.

Он выразил надежду, что новый вирус пойдет по этому пути, но заметил, что SARS-CoV-2 отличается от других коронавирусов. В частности, своей высокой заразностью.

Ранее Альтштейн предупреждал, что вторая волна эпидемии обязательно произойдет осенью этого года, а вирус «никуда не денется».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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