Сама сделала столик в сад

Анастасия Иванова

Если у вас есть дача, то самое первое, что хочется на ней сделать, это посидеть на улице с кружечкой кофе или чая. Но все могут грохнуться на траву и наслаждаться, многим хочется хотя бы минимального комфорта. Нам нужен стол.

Не всегда получается сразу купить то, что хочется, это касается и дачной уличной мебели. Дача, это такое место, что все время есть куда тратить деньги. Можно сделать приличный столик из того, что удастся найти на даче.

Если вам повезло, в доме или в сарае нашелся старый шкаф, комод, стол или что-то такое, из чего можно вырезать круглую крышку-столешницу, то вам крупно повезло. Из части мебели, а может, что-то еще придумаете, вырезаем круг. Диаметр круга такой, какой столик вам нужен. Я вырезала самый максимальный, так как в моем понятии стол должен быть большой. Кстати, можно вырезать квадрат, прямоугольник или овал. Тогда придется немного попримерять, чтобы наша ножка была по центру.





Естественно, старая столешницы много красоты не принесет. Я разрисовала ее и покрыла акриловым лаком. Можно применить любой лак, даже без рисунка, лишь бы не боялся непогоды.

Пока наша столешница сохнет, мы будем заниматься ногой стола. Нам понадобится несколько березовых чурок. Именно березовых и обязательно со шкуркой. Белая с полосками ножка будет идеально смотреться. В идеале пучок пеньков, конечно, самых тонких, можно просто скрепить ярким ремнем: красным, зеленым, черным. Но я перед этим скрепила тонкие пеньки в нескольких местах дополнительно.

Осталось соединить столешницу и ножку. Наш столик готов. Его устойчивость и массивность зависит только от того, какого размера вы его задумали. Цвет столешницы и ремня, тоже ваша фантазия.

Если все пойдет гладко, то вы можете добавить несколько стульев в таком же стиле. Правда, для них лучше брать хорошие, большие пни. Но тоже с кожурой, и обязательно, с разукрашенной в тон стола сиделкой.

Таким образом, я не потратила денег, кроме как на покупку лака, использовала старый ремень и получила отличный, а главное экстравагантный уголок в саду, который совершенно не хочется менять на покупную мебель.