Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Сегодня, 10:18 Алексей Вольцев
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
"Сегодня сотрудники выехали после жалоб о незаконном музыкальном мероприятии в Хаммерсмит и Фулэм... присутствующие встретили полицию враждебно. Семь сотрудников получили ранения", - сообщает полиция.
По материалам: ria.ru