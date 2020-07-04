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"Сиськи видно!": экс-"татушка" Юля Волкова прогулялась по Москве с торчащими сосками

"Сиськи видно!": экс-"татушка" Юля Волкова прогулялась по Москве с торчащими сосками

35-летняя Юлия Волкова прогулялась в центре Москвы в дерзком наряде. Экс-солистка "Тату" продемонстрировала торчащие соски.

Юлия Волкова устроила летнюю фотосессию у Патриарших прудов. Для горячей съемки звезда выбрала облегающее трикотажное платье телесного оттенка, подчеркнувшее все достоинства ее фигуры. 

Многие поклонники звезды заметили, что Юля Волкова отказалась от лифчика для того, чтобы акцентировать внимание на пышной груди.

"Я заметил кое-что", "Да, соски видно!", "Дыньки захотелось скушать почему то", "Юля, соски торчат!", "Уххх как торчат))) как грозди винограда", "Торчащие соски детектед", "Сиськи норм вообще, сквозь платье видно", - пишут пользователи сети.

Сама Юлия Волкова дала понять подписчикам, что чувствует себя в настоящее время абсолютно счастливой.

"Счастливая и довольная. Начинайте всегда с себя, создавайте свой каждый день сами", - подписала звезда свое очередное селфи.

Как писал NEWSTES, ранее Юлия Волкова поразила поклонников своим нынешним внешним видом. Многие поклонники решили, что звезда переборщила с пластикой и ботоксом.

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По материалам: uposters.ru

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