СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Вадим Карасев

74-летний Геннадий Хазанов накануне плохо себя почувствовал. Из-за проблем с сердцем артист попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, после жалоб на самочувствие руководитель Московского Театра эстрады был госпитализирован.



Геннадий Хазанов находится в настоящее время в отделении кардиологии. У артиста заподозрили проблемы с сердцем.

По данным Пятого канала, у звезды диагностировали нестабильную стенокардию - данный период обострения ишемической болезни может угрожать развитием инфаркта миокарда.

Как отмечается, незадолго до этого Геннадий Хазанов отказался от госпитализации, заявив журналистам, что нормально себя чувствует. "Ну что за бред какой-то? Нормально все. До свидания", - бросил народный артист РФ.

Актер попросил журналистов не беспокоить его. "Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной", - заявил Хазанов РИА Новости.

Как писал Ruposters, ранее Хазанов пожаловался на "квнизацию" страны и время непрофессионалов