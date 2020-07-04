СМИ: в машине Ефремова нашли гашиш и следы постороннего человека

Вадим Карасев

В автомобиле Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП в Москве, нашли "бычки" с гашишем и следы пребывания постороннего человека – об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на собственные источники, близкие к следствию.

Собеседник издания рассказал, что найденные окурки принадлежат не Ефремову – в его крови нашли не гашиш, но кокаин. Сам артист утверждает, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда случилась авария.

Издание также пишет, что мать и сын погибшего Сергея Захарова обратились к следователю с заявлением о причинении морального ущерба уже после ДТП – речь идет о предложении артиста об "усыновлении" детей погибшего. В связи с этим они намерены требовать увеличения маткомпенсации.

Как сообщал Ruposters, ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный был готов платить компенсации только потому, что в аварии участвовала его машина, однако вину он не признает. Представитель пострадавшей стороны в свою очередь раскрыл результаты экспертизы автомобиля Ефремова.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Спустя четыре дня после смертельной аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он пообещал не "отмазываться" от уголовного преследования. Ему грозит до 12 лет колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.