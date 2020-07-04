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Собчак нашла объяснение заявлению Ефремова о невиновности в смертельном ДТП

Собчак нашла объяснение заявлению Ефремова о невиновности в смертельном ДТПМихаил Ефремов (справа)Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. В своем Telegram-канале она спрогнозировала, какую тактику будет использовать адвокат актера Эльман Пашаев.

«Как я понимаю от информированного источника, адвокат Ефремова решил построить защиту на том, что ни на одной камере наблюдения нет Ефремова за рулем в момент аварии», — нашла объяснение заявлению актера ведущая. Она предположила, что Пашаев будет выстраивать защиту таким образом, что обвинению нужно будет доказать, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов. «Без комментариев. Адвокат Ефремова у меня давно вызывал много вопросов», — подытожила Собчак.

Телеведущий «России 1» Евгений Попов также выдвинул свою версию того, как будет строиться защита Ефремова. «Там другая история. Тоже жульническая», — написал он в Telegram и предположил, что адвокат актера будет настаивать на том, что в автомобиле была неисправность, о которой Ефремова не уведомили.

Ранее 3 июля стало известно, что Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы. По словам его адвоката, актер данное преступление не совершал. Фразу Ефремова о готовности «платить» Пашаев объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль актера. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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По материалам: lenta.ru

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