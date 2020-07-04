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Советница предвыборной кампании Трампа заразилась коронавирусом

Советница предвыборной кампании Трампа заразилась коронавирусомКимберли ГилфойлФото: Bryan Woolston / Reuters

Советница предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

О результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании Трампа, стало известно в пятницу, 3 июля. Две недели назад она участвовала в митинге президента в Талсе, который проходил на закрытом стадионе.

Ранее сообщалось, что после митинга несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. По протоколам безопасности тесты на COVID-19 проводятся всем членам штаба перед мероприятиями. Всего были проведены сотни тестов, а положительный результат они показали у шести сотрудников «передовой группы».

Митинг в Талсе, штат Оклахома, 20 июня стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса в начале марта. Всего его посетили более шести тысяч человек. Трамп провел митинг на закрытом стадионе несмотря на рекомендации специалистов об опасности распространения коронавируса. При этом каждый пришедший подписывал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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