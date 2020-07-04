США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ

Влада Некрасова

США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, где в настоящее время проводят учения военно-морские силы КНР, сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее Китай объявил о намерении провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море 1-5 июля. Острова, находящиеся под контролем Пекина, являются спорной территорией между Китаем, Тайванем и Вьетнамом.

"Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", - заявил в интервью изданию контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группой во главе с эсминцем "Рональд Рейган".

Уикофф отказался уточнить, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и отметил, что американские учения не являются ответом на китайские учения. Вместе с тем он добавил, что "растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие", пишет Wall Street Journal.

ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море. Само по себе проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для американского флота, они проходят примерно раз в четыре года. Последний раз – в 2018 году.