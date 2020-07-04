США отправили в Южно-Китайское море две авианосные группы

Влада Некрасова

Командование ВМС США отправило в Южно-Китайское море для проведения военно-морских учений сразу две ударные авианосные группы.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, флагманами группировок являются авианосцы «Нимиц» и «Рональд Рейган».

Решение об их отправке в регион было принято после того как Китай решил с 1 по 5 июля провести учения в этом море в районе Парасельских островов. По мнению Пентагона, этот шаг китайских военных дестабилизирует ситуацию в регионе.

Задачи американского флотского соединения изданию озвучил контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группировкой во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

«Цель состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности», — заявил он.

При этом адмирал не уточнил, где именно будут проходить американские учения. И лишь отметил, что хотя они не являются ответом на китайские маневры, но учения КНР «оправдывают присутствие ВМС США».

Напомним, что Парасельский архипелаг (острова Сиша) является предметом спора между Китаем и Вьетнамом. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море — Спратли (Наньша) — оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В Пентагоне считают, что действия Китая нарушают обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года. Согласно этому документу, стороны не должны предпринимать шаги, обостряющие спор или ведущие к ухудшению мира и стабильности.

В военном ведомстве США заявили, что продолжат следить за ситуацией, ожидая, что «КНР снизит милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море».

Ранее ИА Newstes сообщало, что заявила протест Китаю в связи с военно-морскими учениями у спорных островов Сенкаку.