Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу

Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу

Суд в Киеве отменил запрет на въезд скандального российского рэпера в Украину и взыскал с СБУ деньги в его пользу

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк), который действовал с ноября 2018 года. Поводом для решения суда стало… отсутствие в сети видео, ставшего доказательством антиукраинских высказываний рэпера — он уже удалил его.

На этот показательный аргумент в сети обратил внимание Юрий Смирнов.

«Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит», — написал он.

Примечательно, что суд не только принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ, но и взыскал со спецслужбы 1,5 тыс. гривен в пользу рэпера.

Отметим, что в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей назвал Крым «российской территорией», и заявил, что Россия «исторически много вложила» в полуостров.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины исключили из «черного списка» звезду звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву. По оценкам спецслужбы, артистка больше не несет угрозу национальной безопасности Украины.

424 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Европе появятся новые деньги
В Европе появятся новые деньги
В России за сутки заболело 6632 человека, тесов на Covid-19 — 20,7 млн
В России за сутки заболело 6632 человека, тесов на Covid-19 — 20,7 млн
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом
Власти Сингапура приготовились к крупнейшей в истории страны вспышки лихорадки
Власти Сингапура приготовились к крупнейшей в истории страны вспышки
Помощь из резервов. Медики и соцработники получат 11 миллиардов рублей
Помощь из резервов. Медики и соцработники получат 11 миллиардов рублей
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Finnair оставила одно направление для продажи билетов по России
Finnair оставила одно направление для продажи билетов по России
Парадные портреты, инсценировки и семейные шалости: как фотографии влияли на образ британской королевской семьи
Парадные портреты, инсценировки и семейные шалости: как фотографии
В Киеве по-своему оценили встречу советников в рамках нормандского формата
В Киеве по-своему оценили встречу советников в рамках нормандского
"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери
"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей
В России завели дело на производителя популярного стирального порошка
В России завели дело на производителя популярного стирального порошка
Жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год
Жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год

Топ на сегодня

Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди
Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина

Еще по теме

Элджею запретили въезд в Украину
Певица Наташа Королева будет судиться с СБУ
Наташа Королева оспаривает запрет на въезд в Украину
Актеру Добронравову разрешили въезд на Украину