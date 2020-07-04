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Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса

Трамп подписал закон о продлении поддержки малого бизнеса
Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, сообщил в субботу Белый дом.

Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, но конгресс проголосовал за ее продление до 8 августа.

Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам при условии, что малое предприятие не будет проводить увольнений.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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