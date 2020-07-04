Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом

Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом

Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентомДональд ТрампФото: Globallookpress.com

Предвыборный штаб Джозефа Байдена, который является главным оппонентом действующего президента США Дональда Трампа на выборах представителя Демократической партии, обвинил американского лидера в эгоизме и попытках расколоть общество. Соответствующее сообщение опубликовал представитель штаба Эндрю Бэйтс на своей странице в Twitter.

«Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным», — отметил он. Также Бэйтс добавил, что Байден, в отличие от Трампа, пытается «объединить американцев».

Так Бэйтс прокомментировал речь Трампа о протестных движениях в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. Американский лидер утверждал, что протестующие хотят покончить с Америкой.

Ранее 4 июля Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Лидер США во время выступления у мемориала на горе Рашмор в Южной Дакоте подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом
Трампа назвали безалаберным и сеющим рознь президентом
Дженнифер Грей и Кларк Грегг разводятся после 19 лет брака
Дженнифер Грей и Кларк Грегг разводятся после 19 лет брака
Главред «Черновика» не верит, что его брата убил вице-премьер Дагестана
Главред «Черновика» не верит, что его брата убил вице-премьер
"Из-за этого и ссорились": доцент Соколов изменял молодой возлюбленной до трагедии
"Из-за этого и ссорились": доцент Соколов изменял молодой
МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности
МИД обвинил Госдеп в извращенной логике и искажении действительности
Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17
Не хотят истины. Эксперт указал, чего добиваются судьи по делу MH17
Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных объектов
Минтранс хочет привлекать "народные" облигации для транспортных
Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса
Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса
Глава Кубани Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок
Глава Кубани Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок
В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19
В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19

Топ на сегодня

Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
В России вступила в силу обновленная Конституция
В России вступила в силу обновленная Конституция
Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на границе с Китаем
Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Названы самые безопасные места во время летней грозы
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына Александра Лукашенко
"Настоящий принц": в сети снова обсуждают фото младшего сына

Еще по теме

Байден троллил Трампа заявлением об участии в выборах 2020 года
Петиция за импичмент Трампа набрала миллион подписей
Миллион американцев подписали петицию за импичмент Трампа
Трампа призвали раскрыть разговор с Зеленским