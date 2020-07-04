Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог

Анастасия Иванова

Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Этот проект (новая трасса Джубга - Сочи - ред.) сейчас как раз формируется. Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть", - сказал Дитрих.

"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - продолжил он.

Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта. Дитрих характеризовал этот проект тогда больше как бизнес-идею, которая является следствием потребности граждан в нормальном передвижении.