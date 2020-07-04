Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
"Этот проект (новая трасса Джубга - Сочи - ред.) сейчас как раз формируется. Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть", - сказал Дитрих.
"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - продолжил он.
Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта. Дитрих характеризовал этот проект тогда больше как бизнес-идею, которая является следствием потребности граждан в нормальном передвижении.