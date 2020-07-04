Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог

Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Этот проект (новая трасса Джубга - Сочи - ред.) сейчас как раз формируется. Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть", - сказал Дитрих.

"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - продолжил он.


Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта. Дитрих характеризовал этот проект тогда больше как бизнес-идею, которая является следствием потребности граждан в нормальном передвижении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

РПЦ отреагировала на право Турции превратить собор Святой Софии в мечеть
РПЦ отреагировала на право Турции превратить собор Святой Софии в
В Берлине переименуют станцию метро в рамках борьбы с расизмом
В Берлине переименуют станцию метро в рамках борьбы с расизмом
В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке "Ниггер"
В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке
В российском регионе пропал интернет
В российском регионе пропал интернет
Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
Трассу Джубга — Сочи включат в опорную сеть российских дорог
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Премьер Киргизии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов
"Родина" хочет идти на выборы как партия регионов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью
МИД РФ обвинил разведку США в организации наркотрафика из Афганистана
МИД РФ обвинил разведку США в организации наркотрафика из Афганистана
В Петербурге открылся съезд партии "Родина"
В Петербурге открылся съезд партии "Родина"
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Топ на сегодня

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо крупном»
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
В России вступила в силу обновленная Конституция
В России вступила в силу обновленная Конституция

Еще по теме

Скоростная трасса к Сочи станет самой дорогой в России
Строительство скоростной дороги «Джубга - Сочи» отложено на неопределенный срок
Минтранс РФ назвал нецелесообразным строительство трассы Джубга-Сочи
В России отложили строительство самой дорогой дороги "Джубга-Сочи"