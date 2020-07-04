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У Ефремова нашли новое заболевание

У Ефремова нашли новое заболеваниеАктер Михаил ЕфремовФото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обвиняемый имеет заболевание — в момент смертельной аварии у артиста произошел припадок абсансной эпилепсии. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает «112» в своем Telegram-канале.

По мнению адвоката, это весомая причина невиновности актера. В настоящее время реальность диагноза российского артиста проверяется.

Абсансная эпилепсия — это припадок с немоторными пароксизмами. Абсанс — это органическое заболевание головного мозга различной этиологии. Усугубляется хроническим течением, если не начать лечение вовремя.

Ранее адвокат Пашаев рассказал, что актер никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. По его словам, Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, поскольку с участием его автомобиля произошла авария со смертельным исходом.При этом защитник артиста заявил, что семья скончавшегося автомобилиста Сергея Захарова на этом «сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».

На обвинения Пашаева ответил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. Он напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в такой же аварии еще одного родственника. При этом виновник трагедии избежал наказания. «Поэтому говорить о "грязном шоу" — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа», — сказал он. Кроме того, никаких переговоров о деньгах изначально не было. «Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продается», — пояснил Добровинский.

3 июля стало известно, что в автомобиле Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, нашли следы постороннего человека. Кроме того, в салоне машины были «бычки с гашишем». При этом экспертиза показала, что Ефремов не употреблял этот наркотик, так как в его крови выявили только кокаин.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался из-за потери большого количества крови. Артист в ДТП не пострадал. Его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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