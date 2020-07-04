Ученых обеспокоила массовая гибель слонов от неизвестной болезни в Ботсване

Вадим Карасев

В Ботсване расследуют беспрецедентную гибель сотен слонов за последние два месяца. Правительство страны заявило, что проверкой анализов, взятых у погибших животных, будут заниматься три лаборатории в Канаде, Южной Африке и Зимбабве.

В мае и июне в дельте реки Окаванго в Ботсване было найдено более 350 туш умерших слонов, сообщает BBC. Никто не понимает, почему животные умирают в этой стране. В отчете, который был предоставлен ботсванскому правительству, природоохранная организация «Слоны без границ» (EWB) сообщила, что аэрофотосъемка, выложенная в сеть агентством Reuter показала, что умирают слоны разных возрастов.

Доктор Найл Макканн из британского благотворительного Национального парка Rescue заявлял, что местные защитники природы впервые оповестили правительство в начале мая, после того как они провели полет над дельтой реки. Тогда за три часа полета было обнаружено 169 погибших слонов.

Месяц спустя при дальнейших расследованиях было выявлено еще очень много погибших животных. По подсчетам специалистов, их общее количество превысило 350. Эксперты отмечают, что это абсолютно беспрецедентный случай, с точки зрения такого большого количества умерших слонов практически одновременно. И данный случай не связан с засухой.

Правительство Ботсваны начало расследование и установило, что слоны погибли не от браконьеров, поскольку у них не были удалены бивни. Кроме того, отмечается, что браконьеры обычно используют цианид, для травли животных. Однако, в этом случае погибли только слоны, а другие животные – нет. Это натолкнуло на мысль, что среди слонов начался мор от неизвестной болезни.

Возможно, они гибнут от сибирской язвы, вспышка которой в прошлом году убила около сотни слонов в Ботсване. Однако, ученых настораживает то, что наблюдая за последними минутами жизни умирающих животных они наблюдали у них неврологические расстройства.

К тому же, специалисты озадачены тем, как распространяется эта болезнь: через воду, почву или между особями. Их также волнует вопрос, не опасна ли эта загадочная болезнь для людей. Пока не будет результатов анализа, эксперты не берутся утверждать, что это лишь экологическая катастрофа и она не опасна для здоровья людей.

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