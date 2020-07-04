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Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


У некоторых переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления — среди таких пациентов есть люди, никогда не испытывавшие проблем со здоровьем, заявил профессор Гарвардского университета Тобиас Курт РБК.

«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что пока вирус COVID-19 не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи могли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем.

По словам ученого, миру вряд ли в ближайшее время удастся избавиться от нового вируса. Нужно надеяться на сдерживание COVID-19 и предупреждение масштабных очагов инфекции, указал он.

Курт также рассказал, почему в Германии низкая смертность от коронавируса. Во-первых, немецкая система здравоохранения была хороша готова к эпидемии, удалось предотвратить массовое заражение пожилых людей. Во-вторых, по его словам, сыграли роль особенности культуры — так, в ФРГ редко когда в одной семье живут несколько поколений, в том числе пожилых, как это встречается в южных странах, сильно пострадавших от коронавируса.  

Главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов ранее рассказал, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции часто поражается мышца сердца.

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По материалам: pnp.ru

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