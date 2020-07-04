"Уральские авиалинии" снова задействовали все свои самолеты

Влада Некрасова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" снова задействовала все свои самолеты, часть которых ранее была временно припаркована в аэропортах из-за сокращения количества пассажирских рейсов, сообщает перевозчик в субботу.

"Как мы сообщали ранее, из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания также сообщала, что на фоне повышения спроса на полеты начала переоборудовать грузовые самолеты обратно в пассажирские. На период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, "Уральские авиалинии" переоборудовали 12 из 48 самолетов своего авиапарка под грузовые борта для доставки гуманитарных грузов из-за рубежа по России и в Европу.