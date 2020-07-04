В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины
На встрече политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине, которая длилась 10 часов, участники не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса. Об этом, как передает ТАСС, рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что «Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине».
Он также отметил, что «удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок».
Козак при этом сказал, что встреча была обстоятельной, но называть её прорывной не стал.
С немецкой стороны в переговорах участвовал советник канцлера Ян Хеккер, французской — советник президента Франции Эммануэль Бонн, украинской — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.