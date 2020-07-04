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В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины

В Берлине не договорились о статусе Донбасса в Конституции Украины

На встрече политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине, которая длилась 10 часов, участники не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса. Об этом, как передает ТАСС, рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в Конституцию в части децентрализации», — сказал он.

Козак отметил, что в Киеве звучат предложения о том, что «Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине».

«Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Он также отметил, что «удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок».

Козак при этом сказал, что встреча была обстоятельной, но называть её прорывной не стал.

С немецкой стороны в переговорах участвовал советник канцлера Ян Хеккер, французской — советник президента Франции Эммануэль Бонн, украинской — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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