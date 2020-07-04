В Берлине переименуют станцию метро в рамках борьбы с расизмом

Анастасия Иванова

Германская транспортная компания BVG хочет переименовать одну их станций берлинского метрополитена, название которой начало вызывать споры из-за новых норм расовой терпимости.

Как пишет газета Die Welt, станция «Моренштрассе» (Mohrenstraße) может стать «Глинкаштрассе (Glinkastraße — «улица Глинки») в честь российского композитора Михаила Глинки, который умер в Берлине.

Старое название вызывало споры из-за того, что в нем можно разглядеть расистский подтекст. Слово «Mohren» — устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки.

Теперь станция получит название в честь соседней улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.

«Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации», — похвалили себя в компании BVG.

Поо данным немецких СМИ в последние годы не раз вставал вопрос о переименовании улицы Моренштрассе. Этого, в частности, требует общественная организация «Инициатива для черных людей в Германии».

Общественная дискуссия на эту тему возобновилась на фоне нового витка «борьбы с расизмом», начавшегося после гибели при задержании полицией чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда в США.

Ранее ИА Newstes, сообщало что в соответствии с новыми нормами расовой терпимости, сетевой гигант Twitter удалил из своих кодов термины «хозяин», «раб» и «черный список».