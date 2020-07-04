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В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян

В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Несколько сетей супермаркетов в Великобритании отказались от продажи кокосовой продукции, произведенной при помощи "рабского труда обезьян", сообщает газета Telegraph со ссылкой на азиатский филиал международной Организации по борьбе за права животных (PETA).

Ряд крупных сетей супермаркетов в Великобритании, среди которых Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, убрали с полок своих магазинов продукцию, для производства которой использовали плененных в Таиланде диких обезьян.

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Сообщается, что зоозащитники PETA провели расследование и выяснили, что в Таиланде диких свинохвостых макак ловят и на специальных фермах обучают собирать с деревьев кокосы. Чтобы обезьяны не сбежали, их приковывают цепями к старым шинам либо держат в маленьких клетках, которые почти не превышают по размеру их тело. Приматам также вырывают зубы, чтобы они не кусались.


"Waitrose & Partners поддерживает цель PETA покончить с использованием обезьяньего труда в кокосовой промышленности. В рамках нашей политики по защите животных мы обязались никогда не продавать продукты, полученные c использованием обезьяньего труда", - заявил менеджер компании Джон Грегсон, отвечающий за вопросы, связанные со здоровьем и сельским хозяйством.

Как сообщает газета, подобным методом сбора кокосов пользовались ведущие тайские компании-поставщики кокосовой продукции.

# В мире
По материалам: ria.ru

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