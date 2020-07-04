В Британии отказались от кокосовой продукции, сделанной с помощью обезьян
Ряд крупных сетей супермаркетов в Великобритании, среди которых Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, убрали с полок своих магазинов продукцию, для производства которой использовали плененных в Таиланде диких обезьян.
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Сообщается, что зоозащитники PETA провели расследование и выяснили, что в Таиланде диких свинохвостых макак ловят и на специальных фермах обучают собирать с деревьев кокосы. Чтобы обезьяны не сбежали, их приковывают цепями к старым шинам либо держат в маленьких клетках, которые почти не превышают по размеру их тело. Приматам также вырывают зубы, чтобы они не кусались.
"Waitrose & Partners поддерживает цель PETA покончить с использованием обезьяньего труда в кокосовой промышленности. В рамках нашей политики по защите животных мы обязались никогда не продавать продукты, полученные c использованием обезьяньего труда", - заявил менеджер компании Джон Грегсон, отвечающий за вопросы, связанные со здоровьем и сельским хозяйством.
Как сообщает газета, подобным методом сбора кокосов пользовались ведущие тайские компании-поставщики кокосовой продукции.