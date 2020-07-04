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В Британии отказались от производимой "обезьянами-рабами" кокосовой продукции

В Британии отказались от производимой "обезьянами-рабами" кокосовой продукции

Несколько британских торговых сетей отказались от продажи кокосовой продукции, произведенной в том числе силами обезьян-невольников, пишет The Telegraph.

Как сообщили в азиатском филиале Организации по борьбе за права животных (PETA), компании Waitrose, Ocado, Co-op и Boots убрали с полок магазинов товары, которые производятся с помощью "рабского труда обезьян". Зоозащитники выяснили, что в Таиланде диких свинохвостых макак ловят и используют на специальных фермах для сбора кокосов. При этом их зачастую держат в ужасных условиях — приковывают цепями к старым шинам, сажают в клетки не выше их роста, а также вырывают зубы, чтобы приматы не кусались.

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По материалам: uposters.ru

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