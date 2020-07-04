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В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке "Ниггер"

В Британии убрали памятник умершему 118 лет назад псу по кличке "Ниггер"

В британском Уорикшире власти снесли могильный камень в честь собаки, которую звали Ниггер, пишет Daily Mail.

Пес скончался 22 июля 1902 года и был похоронен в парке аббатства Кумб — популярной местной достопримечательности. В прошлом году вопрос демонтажа памятника уже поднимался, но местный совет решил его сохранить как "просвещающий о расизме".

Теперь же на волне протестных настроений, зародившихся в США и поддержанных во многих западных странах, от могильной плиты со "словом на Н" было решено избавиться. Как утверждают местные власти, потому что она оскорбляет местных жителей.

"Наша позиция в отношении расизма ясна, и хотя могильный камень был из другого времени, сегодня такое неприемлемо", — сказал представитель совета.

Издание отмечает, что местные жители в основном выступили против сноса могильной плиты. Они посчитали памятник частью истории города, которую следует сохранить.

"Почему бы нам не сравнять с землей всю историю Британской империи и таким образом окончательно не избавиться от империализма?" — возмутилась жительница Уорикшира Джоди Паттисон.

Тем не менее монумент был убран с кладбища. Любопытно, что газета при публикации заметки замазала кличку пса на могильной плите.

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По материалам: uposters.ru

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