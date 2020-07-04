В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Анастасия Иванова

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Сейчас россияне могут получить налоговый вычет в 13 процентов с суммы в два миллиона рублей от стоимости жилья плюс 13 процентов от трех миллионов, уплаченных в качестве процентов по кредиту. Федоров считает, что эти нормативы далеки от реальной стоимости жилья.

Депутат предложил увеличить суммы, с которых может быть произведен налоговый вычет в два раза: до четырех миллионов от стоимости жилья и до шести миллионов – по уплаченным процентам по кредиту.

По мнению Федорова, эти меры позволят повысить доступность жилья.