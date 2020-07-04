В Киеве по-своему оценили встречу советников в рамках нормандского формата

Анастасия Иванова

Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» стала шагом к следующему саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Такое заявление 4 июля сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Оно опубликовано пресс-службой главы украинского государства.

«Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств «нормандского формата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи участники подтвердили необходимость реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе.

Также уточняется, что российская сторона «взяла паузу» для подготовки ответа на «консолидированную позицию» Украины, Франции и Германии.

Напомним, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоялась 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны в ней участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Известно, что по итогам встречи не удалось принять совместный документ, его проработку продолжат по телефону. При этом российская сторона оценила итоги встречи пессимистично.

Как сообщало ИА Newstes, по словам Дмитрия Козака сторонам не удалось договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.