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В Китае часть золотого запаса оказалась медью

В Китае часть золотого запаса оказалась медью

В Китае разгорелся скандал – крупная ювелирная компания Wuhan Kingold Jewelry была поймана на использовании поддельных золотых слитков, под которые фирма привлекала ссуды и кредиты, передает газета «Ведомости».

СМИ отмечает, что подделка была выявлена совершенно случайно. Dongguan Trust – кредитор компании решил продать слитки, не получив своевременно залог. Среди золота обнаружились слитки из позолоченной меди. Все остальные кредиторы стали проверять свои запасы и оказалось, что таких слитков Wuhan Kingold Jewelry реализовала на сумму 20 миллиардов юаней (почти 3 млрд долларов), что соответствует 80 тоннам золота или 4,2% всего золотого запаса КНР.

Пикантность ситуации заключается в том, что залоги застраховала PICC Property and Casualty – государственная страховая компания. Афера названа экспертами крупнейшим скандалом с поддельным золотом.

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По материалам: u-f.ru

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