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В Минтрансе рассказали о планах привлечь вклады россиян для строительства инфраструктуры

В Минтрансе рассказали о планах привлечь вклады россиян для строительства инфраструктуры

В России хотят создать механизм, благодаря которому россияне смогут вкладываться в строительство инфраструктуры. О соответствующих планах сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

Он отметил, что накануне в ведомство состоялся координационный совет по инвестициям, в ходе которого подробно обсуждалась возможность выпуска инфраструктурных облигаций. «Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей», — отметил министр. Его цитирует ТАСС.

Также, по его словам, в сфере строительства дорог могут попробовать использовать механизмы, которые сейчас применяет Минстрой в жилищном строительстве. «Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — пояснил Дитрих.

В настоящее время в строительстве одним из основных способов привлечения средств массовых инвесторов является выпуск ипотечных облигаций. По сути, это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам. Вложения в них, в частности, делают негосударственные пенсионные фонды, российские банки, управляющие и страховые компании.

При этом глава Минтранса уточнил, что сейчас прорабатываются разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры. Дитрих уточнил, что предварительные варианты министерство представит в июле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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