Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусом

В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусом

В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусомФото: Тимур Батыршин / РИА Новости

За неделю количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось почти на десять процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб.

Последние четыре дня выявляется менее 700 инфицированных. 4 июля сообщалось о 680 выявленных фактах заражения в городе, 3 июля — 659, 2 июля — 662, 1 июля — 611. «Число новых заболевших держится на низком уровне», — уточнили в штабе.

За последние сутки в столице поправилось 1620 пациентов. Всего излечилось 156,5 тысячи горожан.

За все время эпидемии в России зарегистрировано 674,5 тысяч зараженных. 446,8 тысячи из них уже вылечились, еще 217,6 тысячи остаются активными носителями вируса. Десять тысяч человек скончалось. Россия находится на третьем месте в мире по числу больных с COVID-19.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

МИД РФ обвинил разведку США в организации наркотрафика из Афганистана
МИД РФ обвинил разведку США в организации наркотрафика из Афганистана
В Петербурге открылся съезд партии "Родина"
В Петербурге открылся съезд партии "Родина"
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Битва платьев: Блейк Лайвли против Маруси Фоминой
Битва платьев: Блейк Лайвли против Маруси Фоминой
Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации
Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о
Бывший директор «Уральских пельменей» назвал причину своего скандального ухода
Бывший директор «Уральских пельменей» назвал причину своего
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Белоруссией и Чечней
В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусом
В Москве снизились темпы заболеваемости коронавирусом
Глава Латвийского антинацистского комитета: Нельзя забывать Холокост!
Глава Латвийского антинацистского комитета: Нельзя забывать Холокост!
В Европе появятся новые деньги
В Европе появятся новые деньги
В России за сутки заболело 6632 человека, тесов на Covid-19 — 20,7 млн
В России за сутки заболело 6632 человека, тесов на Covid-19 — 20,7 млн
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом
В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Поправки в Конституцию России вступили в силу: указ Путина
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо крупном»
Следователь центрального аппарата СКР задержан за взятку в «особо

Еще по теме

Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться
В Москве появились сотни новых зараженных
Число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу
Еще три россиянина заразились коронавирусом