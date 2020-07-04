В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3929 человек.

За все время в Москве выявлено более 223,5 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 154,8 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 667,8 тысяч случаев COVID-19.