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В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19

В Палестине за сутки 561 человек заболел COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Палестине выросло за минувшие сутки на 561 и достигло 4250, сообщила сегодня на вечернем брифинге министр здравоохранения Май эль-Кела.

"Выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом за сутки на палестинских территориях, общее число инфицированных составило 4250, умерли 16 человек", - заявила эль-Кела.

Министр здравоохранения сообщила, что 173 случая заражения выявлены в провинции Хеврон.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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