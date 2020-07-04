В Петербурге открылся съезд партии "Родина"

Алексей Вольцев

Партия "Родина" открыла шестой отчетно-выборный съезд в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Планируется, что председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев выступит с докладом, посвященным оценке актуальной политической ситуации в стране и мире, а также подведению итогов деятельности партии за прошедший год. Кроме того, экономист, председатель совета партии по экономике и бизнесу Михаил Хазин представит свой анализ социально-экономического положения и перспектив его развития.