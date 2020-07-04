В Приднестровье открыли памятник российским миротворцам
В столице Приднестровья к 25-й годовщине образования Оперативной группы российских войск, отмечаемом 3 июля, открыли памятник российским миротворцам. Монумент, который венчает каменный орел, расположен на территории военного городка в Тирасполе. В его открытии приняло участие командование ОГРВ, президент Приднестровья Вадим Красносельский, а также представители законодательной и исполнительной властей республики.
«Одни из главных задач, которые успешно реализуются в ОГРВ — военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия», — отметил начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков.
Участники мероприятия также возложили цветы к подножию памятника маршалу Победы — Георгию Жукову.
В связи с 25-й годовщиной образования ОГРВ в Приднестровье ряд военнослужащих получили из рук президента ПМР государственные награды.
Оперативная группа российских войск в Приднестровье создана на основе 14-й гвардейской армии России 1 июля 1995 года. Одной из главных задач ОГРВ является ротация миротворческого контингента и обеспечение сохранности российских складов вооружения.
В Кишиневе считают, что миротворческая операция, проводимая под эгидой России, себя исчерпала и должна быть преобразована в «более эффективную и отвечающую требованиям времени гражданскую миссию под международным мандатом». В 2018 году Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Молдавии «О полном и безоговорочном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдавия» и решении конфликта в рамках территориальной целостности государства.
В Приднестровье считают, что вывод российских миротворцев может спровоцировать новое вооруженное противостояние.