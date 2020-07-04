В Приднестровье открыли памятник российским миротворцам

Лидия Мартынова

В столице Приднестровья к 25-й годовщине образования Оперативной группы российских войск, отмечаемом 3 июля, открыли памятник российским миротворцам. Монумент, который венчает каменный орел, расположен на территории военного городка в Тирасполе. В его открытии приняло участие командование ОГРВ, президент Приднестровья Вадим Красносельский, а также представители законодательной и исполнительной властей республики.

«Глава государства отметил важность исторической преемственности и глубокий смысл выбора именно такого памятного знака. Его прототипом стал памятник Русской славы — самый старый памятник в Бендерах, построенный к столетию Бородинского сражения на средства солдат и офицеров 55-го пехотного Подольского полка», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Одни из главных задач, которые успешно реализуются в ОГРВ — военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторического наследия», — отметил начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков.

Участники мероприятия также возложили цветы к подножию памятника маршалу Победы — Георгию Жукову.

«Военная история России на берегах Днестра богата неувядаемой славой и силой русского оружия. Хочу пожелать, чтобы эта страница истории русского оружия здесь, на берегах Днестра, не была последней, чтобы история России не закончилась историей ОГРВ в Приднестровской Молдавской Республике. Именно российский солдат был, есть и останется защитником людей, проживающих в Приднестровье. Сложно представить себе российских миротворцев без ОГРВ», — заключил Вадим Красносельский, поблагодарив российских миротворцев за ратный труд.

В связи с 25-й годовщиной образования ОГРВ в Приднестровье ряд военнослужащих получили из рук президента ПМР государственные награды.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье создана на основе 14-й гвардейской армии России 1 июля 1995 года. Одной из главных задач ОГРВ является ротация миротворческого контингента и обеспечение сохранности российских складов вооружения.

В Кишиневе считают, что миротворческая операция, проводимая под эгидой России, себя исчерпала и должна быть преобразована в «более эффективную и отвечающую требованиям времени гражданскую миссию под международным мандатом». В 2018 году Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Молдавии «О полном и безоговорочном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдавия» и решении конфликта в рамках территориальной целостности государства.

В Приднестровье считают, что вывод российских миротворцев может спровоцировать новое вооруженное противостояние.

«Тирасполь не допустит вывода российских войск со своей территории, так как приднестровцы чувствуют себя защищенными, когда рядом российские солдаты», — заявлял лидер республики Вадим Красносельский.