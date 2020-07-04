В России опубликован текст обновленной Конституции

Влада Некрасова

На портале правовой информации появился текст обновленной Конституции России, опубликовать который ранее поручил президент Владимир Путин.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в начале текста документа.

Как уже сообщало ИА Newstes, по указу президента Владимира Путина, принятые поправки в основной закон страны вступают в силу с 4 июля.

Ранее в Госдуме говорили, что для работы новых поправок в стране нужно будет принять 80−90 новых законов.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Их одобрили 77,92 процента людей, принявших участие в голосовании.