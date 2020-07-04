В России открыли образовательную программу по разоблачению фейков

Влада Некрасова

В России в рамках президентской программы "Россия – страна возможностей" открылась образовательная онлайн-программа по разоблачению фейков, пишет газета "Взгляд".

Программа "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" запущена мастерской управления "Сенеж". Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России".

Отмечается, что в рамках программы слушателей обучат критериям оценки правдивости информации и способам выявления фейковых новостей, приемам, которые позволят избежать когнитивных ошибок и рационально воспринимать получаемую информацию.

"Барьером для фейков является критическое мышление – оно названо компетенцией XXI века. Его смысл и его возможности – распознавать дезинформацию. Это умение в себе сложно развить, но можно. И наша новая программа так и называется: "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации". Мы хотим научить как можно больше людей анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию", – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Она добавила, что в будущем планируется сделать видеокурс на основе выступлений экспертов образовательной программы и выложить его в открытый доступ.

сообщило, что СК занялся фейками про коронавирус в Дагестане.