В России ответили на отказ Турции признать Крым

Алексей Вольцев

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.

Накануне Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что полуостров не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран.

"Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции", — сказал парламентарий.

По его словам, самое главное для региона то, что он стал неотъемлемой частью России.

"Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", — добавил Цеков.

Сенатор уверен, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым российским, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.