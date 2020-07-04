В России ответили на отказ Турции признать Крым
Накануне Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность страны, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма".
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что полуостров не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран."Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции", — сказал парламентарий.
По его словам, самое главное для региона то, что он стал неотъемлемой частью России.
"Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", — добавил Цеков.
Сенатор уверен, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым российским, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.