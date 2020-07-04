В России временно запретили выезд детей на отдых в лагеря других регионов

Влада Некрасова

В России до конца года введен временный запрет на отправку детей в других регионы на отдых. Оздоровительные кампании рекомендовано организовать на местах. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Исключение Роспотребнадзор сделал только для подростков, проживающих в Арктической зоне.

Накануне ведомство опубликовало новые санитарно-эпидемиологические правила, по которым отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания.

Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.

При этом к лагерям принимаются повышенные требования в части организации отдыха. Конечно, запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Кроме того, лагерь может принять лишь половину отдыхающих от своей вместимости, то есть учреждение должно быть заполнено только на 50%.