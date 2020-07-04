В России за сутки умерли 168 больных COVID-19

Лидия Мартынова

За день в России умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10027, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 027 человек", - говорится в сообщении.

В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.