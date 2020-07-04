Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России за сутки умерли 168 больных COVID-19

В России за сутки умерли 168 больных COVID-19
За день в России умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10027, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 168 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 027 человек", - говорится в сообщении.

В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России завели дело на производителя популярного стирального порошка
В России завели дело на производителя популярного стирального порошка
Жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год
Жителей Подмосковья освободят от транспортного налога на год
Черногорские военные поддержали Сербскую православную церковь
Черногорские военные поддержали Сербскую православную церковь
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
Собчак нашла объяснение заявлению Ефремова о невиновности в смертельном ДТП
Собчак нашла объяснение заявлению Ефремова о невиновности в
В России за сутки умерли 168 больных COVID-19
В России за сутки умерли 168 больных COVID-19
В США заявили о попытке разведки оправдать Трампа в ситуации со «сговором» России
В США заявили о попытке разведки оправдать Трампа в ситуации со
Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Сегодня парад планет: астрологи о том, как изменится жизнь Знаков Зодиака 4 июля 2020 года
Сегодня парад планет: астрологи о том, как изменится жизнь Знаков
Собчак опубликовала рассказ о насилии в захваченном на Урале монастыре
Собчак опубликовала рассказ о насилии в захваченном на Урале монастыре
В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести восемь человек
В Японии из-за паводков и оползней пропали без вести восемь человек

Топ на сегодня

Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди
Индия продолжит курс на укрепление государства, заявил Моди
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей COVID-19
Минздрав: плановая вакцинация не увеличивает риск заражения детей
Россияне отказались тратить деньги
Россияне отказались тратить деньги
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные

Еще по теме

В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксировали наименьший прирост COVID-19 за сутки
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи