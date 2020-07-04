В России за сутки заболело 6632 человека, тесов на Covid-19 — 20,7 млн

Влада Некрасова

За последние сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом COVID-19. Днем ранее — 6718. Общее число заразившихся в стране достигло 674 515.

Таким образом, Россия продолжает оставаться на третьем месте в мире по количеству случаев заражения после США и Бразилии.

Новые случаи зафиксированы в 84 российских регионах, 29,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Новые заразившиеся не выявлены только в Чукотском автономном округе. Наименьший темп прироста — в Москве (0,3%).

За последние 24 часа в стране умерли 168 заразившихся. Общее число летальных исходов превысило 10 тыс. За сутки в России полностью выздоровели 8986 человек, всего — более 446 тыс. заразившихся.

Роспотребнадзор сообщает, что с начала пандемии в России проведено более 20,7 млн тестирований на коронавирус COVID-19. В США, которые являются лидером по числу исследований, проведено более 34 млн таких тестов.

Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас под медицинским наблюдением в нашей стране остается более 280 тыс.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в США за последние девять дней семь раз регистрировались пиковые показатели заболеваемости коронавирусом. Общее количество заболевших американцев составляет почти 2,8 млн человек.