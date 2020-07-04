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В России завели дело на производителя популярного стирального порошка

В России завели дело на производителя популярного стирального порошкаФото: Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело на компанию «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», которая принадлежит производителю популярного стирального порошка Ariel. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Поводом для этого стала разница между капсулами для стирки Ariel, которые продаются в Евросоюзе и России. Они отличаются по качественным показателями и условиям использования, однако соответствующей маркировки на продукции нет.

В ФАС напомнили, что уже выдавали компании предупреждение об устранении таких нарушений, но компания не смогла выполнить требования в срок.

Как заметил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, проблема касается и других поставщиков. Для «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» срок истекает 9 июля, а для ООО «Хенкель Рус» — 31 июля.

В декабре, когда производителю Ariel было выдано предупреждение, эксперты ФАС выяснили, что дозировка для порошков российского производства и аналогичных условий стирки в 1,5–2 раза выше, чем для порошков в странах ЕС. При этом у обоих средств была сопоставимая моющая способность, таким образом различие нарушает требования закона «О защите конкуренции».

В ответ на претензии ФАС Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены указала, что ведомство поддерживает потребительский миф о более высоком качестве зарубежных товаров. Также в организации подчеркнули, что товары для российского рынка производятся в соответствии с требованиями ЕАЭС.

В свою очередь в российском офисе Procter & Gamble подчеркнули, что продукция, представленная на российском рынке, имеет все необходимые документы и соответствует всем стандартам качества и безопасности.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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