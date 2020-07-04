В российском регионе пропал интернет

Вадим Карасев

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

На Сахалине и Курильских островах (входят в состав Сахалинской области) пропал интернет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение «Ростелекома».

Причиной проблемы стало повреждение кабеля при проведении строительных работ. «Сторонние специалисты повредили магистральный кабель, лишив острова связи с материком», — говорится в сообщении «Ростелекома».

Собеседница агентства добавила, что на место происшествия сразу же выехали специалисты. На данный момент работа интернета в Сахалинской области частично восстановлена. Полностью устранить проблему в регионе планируется до конца дня.

О проблемах с доступом к интернету в Сахалинской области стало известно 3 июля во второй половине дня по местному времени. Издание Sakhalin.info объяснило серьезность проблемы географическими особенностями области и ограниченным количеством каналов связи с материком.

«Регион с "большим интернетом" связывают всего два магистральных оптоволоконных кабеля, повреждение (например, судном или при земляных работах) или сбой оборудования любого из которых приводит к затруднениям у пользователей сети на острове», — отмечалось в материале.